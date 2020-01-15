Стоимость работ сократили вдвое

14 января глава администрации города Владимира Андрей Шохин на пресс-конференции сообщил, что в числе приоритетов благоустройства городских общественных пространств - реновация парка культуры и отдыха «Добросельский», которая начнётся уже в этом году.В 2019 году во Владимире прошло голосование, в котором жители города определили, что хотели бы увидеть реконструкцию парка в Добром. В горадминистрации полностью разделяют позицию граждан.Последний проект, разработанный по итогам конкурса, не устроил ни жителей, ни мэрию. Основной причиной стала заявленная стоимость работ – 600 млн рублей. Смету сократили до 150 млн рублей за 2020 год и столько же за следующий. По словам Шохина, он обсуждал эту тему с губернатором Владимирской области Владимиром Сипягиным. В ответ на предложение разделить расходы между городским и областным бюджетом глава региона сказал, что подумает.Таким образом, если предложение горожан будет поддержано, парк может быть готов уже в 2021 году.