Всего для храма Воскресения Христова в мастерской в посёлке Вольгинский будет сделано 7 колоколов

Предприятие «Вольгинский колоколец» в Петушинском районе Владимирской области займётся изготовлением «Малой звонницы» для Главного храма Вооружённых сил России. В честь отливки первого колокола, которая состоится 20 января, будет проведён торжественный молебен Епископом Александровским и Юрьев-Польским Иннокентием.Для Главного Храма Вооружённых Сил Российской Федерации в подмосковной Кубинке «Вольгинский колоколец» отольёт звонницы для нижнего этажа. Всего для храма Воскресения Христова на предприятии будет изготовлено 7 колоколов. 3 из них - весом 6,8 и 12 килограмм и 4 «зазвонных» колокола весом 18, 36, 50 и 80 килограмм. Колокола будут переданы в Главный храм Вооружённых сил РФ в начале мая 2020 года.«Вольгинский колоколец» - художественная мастерская в посёлке Вольгинский, занимающаяся изготовлением колоколов и изделий из бронзы. Предприятие отличают традиции, качество и вложенное в труд мастерство, составляющее суть и душу каждого колокола. Спустя 2 года работы руководители мастерской Игорь Лукъянов и его тесть Игорь Сидоров добились мирового признаний. Колокола, изготовленные во Владимирской области, звонят в Болгарии, Канаде и других странах.