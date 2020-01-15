Председатель Государственной думы Вячеслав Володин посоветовал Сейму Польши, принявшему резолюцию с утверждениями о причинах начала Второй мировой войны, ознакомиться с заявлением 32-го президента США Франклина Рузвельта, признавшего главенствующую роль СССР в противодействии фашистской Германии.

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин посоветовал Сейму Польши, принявшему резолюцию с утверждениями о причинах начала Второй мировой войны, ознакомиться с заявлением 32-го президента США Франклина Рузвельта, признавшего главенствующую роль СССР в противодействии фашистской Германии, передает ТАСС.Выступая с речью на первом пленарном заседании весенней сессии палаты, Володин заявил, что "прежде чем принимать решения, очерняющие память о воинах-освободителях Второй мировой войны, коллегам из Сейма Польши следовало бы изучить заявление президента США Франклина Рузвельта".По его словам, те, кто в Польше или других странах принимают решения, искажающие историю, должны "выучить это наизусть"."В тяжелые дни апреля 1942 года Рузвельт говорил: "На европейском фронте самым важным событием прошедшего года, без сомнения, стало сокрушительное контрнаступление великой русской армии против мощной германской группировки. Русские войска уничтожили и продолжают уничтожать больше живой силы, самолетов, танков и пушек нашего общего неприятеля, чем все остальные объединенные нации вместе взятые", — зачитал спикер палаты высказывание Рузвельта.Ранее, выступая на расширенной коллегии Министерства обороны РФ, президент России Владимир Путин назвал польского посла в Германии Юзефа Липски (занимавшего пост с 1934 по 1939 год) сволочью и свиньей антисемитской.Путин напомнил о том, как в 1938 году польские власти отреагировали на предложение Адольфа Гитлера решить "еврейский вопрос", выслав евреев с территории Польши в Африку.Президент подчеркнул, что именно такого сорта люди, которые вели переговоры с Гитлером, сегодня сносят памятники советским воинам-освободителям. При этом Путин предупредил, что у России достаточно материалов, чтобы не дать возможности никому "испоганить память о наших отцах, о наших дедах, о всех тех, кто положил свою жизнь на алтарь победы над нацизмом".