Предложенные президентом Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию поправки в Конституцию направлены на укрепление суверенитета страны, уверен спикер Госдумы Вячеслав Володин. При этом он призвал обсудить предлагаемые изменениям на экспертном уровне, а затем говорить о сроках всенародного голосования.

Предложенные президентом Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию поправки в Конституцию направлены на укрепление суверенитета страны, уверен спикер Госдумы Вячеслав Володин. При этом он призвал обсудить предлагаемые изменениям на экспертном уровне, а затем говорить о сроках всенародного голосования.В таком звучании вопрос об изменениях в основной законстраны обсуждается впервые, отметил законодатель. Он напомнил, что прежниепоправки были точечными и касались увеличения сроков полномочий, всерьез надействиях институтов власти это не отражалось.Инициативы президента направлены на укрепление суверенитетастраны, подчеркнул Володин. При этом он уверен, что на всенародное голосованиеозвученные главой государства предложения необходимо выносить только послеобсуждения экспертным сообществом."Речь о принятии новых норм Конституции через прямоеволеизъявление, речь идет о том, что все эти предложения будут обсуждаться сгражданами", – сказал спикер Госдумы.Комментируя озвученные Владимиром Путиным инициативы всоциальной сфере, председатель нижней палаты пообещал быстрое внесение этихпроектов на рассмотрение депутатов. "Мы договорились, чтобы как можнобыстрее законы были приняты, провести консультации уже в начале следующейнедели, чтобы нормы, о которых говорил президент, заработали с 1 января 2020года", – заявил Володин.Напомним, в ходе послания Федеральному собранию Владимир Путин предложил ряд поправок в основной закон страны. Одна из них касается роли парламента в формировании правительства. Сегодня Дума участвует в этом процессе путем дачи согласия президенту на назначение председателя кабинета министров.Президент предложил дать нижней палате парламента право утверждать премьер-министра, кандидатуру которого выдвинет глава государства. По представлению главы правительства Госдума также сможет утверждать вице-премьеров и министров. Президент не сможет отклонять одобренные парламентов кандидатуры.О возможности провести дополнительную настройку баланса органов власти спикер Госдумы в апреле прошлого года. "Было бы целесообразно – подчеркну, на мой взгляд –дополнительно рассмотреть вопрос участия Государственной Думы в формированииправительства Российской Федерации", – сказал тогда Володин.