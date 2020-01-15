76-летний житель Санкт-Петербурга испытал недомогание и вызвал скорую помощь, но приезд медиков обернулся для него еще большим ухудшением здоровья.

76-летний житель Санкт-Петербурга испытал недомогание и вызвал скорую помощь, но приезд медиков обернулся для него еще большим ухудшением здоровья.Как сообщает "Фонтанка.ру", пострадавшим оказался пенсионер Жора Мирзоян. Инцидент произошел 9 января. Мужчине внезапно стало плохо, ранее он перенес инфаркт и страдал мерцательной аритмией. Пенсионер стал задыхаться, у него подскочило давление, потому было решено вызвать скорую помощь.Когда медики прибыли по вызову, семья показала им различные выписки, согласно которым их могли принять в госпитале для ветеранов войны. На такси пожилые люди не могли добраться в больницу, поскольку боялись, что мужчине станет еще хуже по дороге.Врачи усадили Мирзояна в машину, но на повороте свернули в сторону другой больницы. Пенсионер начал стучать в окно, пытаясь обратиться к сотруднику скорой помощи. Медик вышел и спросил у мужчины, в чем дело. На возражения о том, что их везут не туда, врач пояснил: "Куда я хочу, туда и отвезу". Мирзоян, в свою очередь, попросил остановить машину и привстал, начал требовать, чтобы ему открыли двери машины. Сотрудник неотложки взял пенсионера за горло, усадил его, закрыл рот и начал душить. Супруга пострадавшего стала кричать. Врач, в свою очередь, якобы проявил еще большую агрессию и удалил мужчину в переносицу, в результате чего у него хлынула кровь. Жена Мирзояна попыталась вмешаться, но, по ее словам, медсестра, находившаяся в машине, помешала это сделать, толкнула ее в грудь и скрутила сзади руки.В результате семейную пару отпустили. Они сразу же направились в отделение полиции, где написали заявление. Туда была вызвана другая бригада скорой помощи, которая отвезла пострадавшего в травмпункт. Там мужчине зашили нос и сделали томограмму.В настоящее время Мирзоян и его супруга ждут правосудия. Редакция "Фонтанки" направила запрос в администрацию Невского района, которая курирует работу неотложек, с целью прояснить обстоятельства случившегося.В сентябре 2019 года в Санкт-Петербурге жительница избила фельдшера скорой помощи за то, что ее доставили в больницу. В результате помощь потребовалась врачу — у него зафиксировали перелом пальца и сотрясение головного мозга.