В Пекине завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между китайским клубом Куньлунь Ред Стар и новосибирской Сибирью. Гости, как и днем ранее, оказались сильнее соперника. На этот раз по буллитам – 5:4.

В Пекине завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между китайским клубом "Куньлунь Ред Стар" и новосибирской "Сибирью". Гости, как и днем ранее, оказались сильнее соперника. На этот раз по буллитам – 5:4.В составе новосибирской команды шайбы забросили Алексей Яковлев, Егор Миловзоров, Юусо Пуустинен и Илья Морозов. Победный буллит оказался на счету Егора Миловозорова.У хозяев льда дубль оформил Деванте Смит-Пелли. Также за "Куньлунь" отличились Спенсер Фу и Хантер Шинкарук.Китайская команда располагается на восьмом месте в Восточной конференции, набрав 51 очко. "Сибирь" с 55 баллами идет на Востоке пятой.