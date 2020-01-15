В Челябинске встречей между местным Трактором и магнитогорским Металлургом продолжился очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Хозяева льда добились непростой победы над гостями со счетом 2:1.

В Челябинске встречей между местным "Трактором" и магнитогорским "Металлургом" продолжился очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Хозяева льда добились непростой победы над гостями со счетом 2:1.За "трактористов" шайбы забросили Томаш Гика (21-минута) и Артем Михеев (34-я). Единственный гол у "Магнитки" оказался на счету Максима Матушкина (27-я).Победа "Трактора" позволила челябинским хоккеистам уйти с последнего места в Восточной конференции. Они поднялись на 11-ю строчку, набрав 43 очка. "Металлург" с 53 баллами располагается на шестом месте.