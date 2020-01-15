На западе отреагировали на отставку правительства России. Американцы выдвинули свою версию событий.

На западе отреагировали на отставку правительства России. Американцы выдвинули свою версию событий.Канал Соединенных штатов CNBC считает, что президент России Владимир Путин отправил в отставку правительство, несмотря на то, что состав сам объявил о своем желании покинуть посты. По мнению зарубежных журналистов, это поможет главе государства осуществить радикальные конституционные изменения, о которых он говорил в послании к Федеральному Собранию.Как сообщает телеканал "", сотрудники колумбийской вещательной компании отмечает, что отставка российского правительства произошла вскоре после ежегодного обращения президента России. В нем Владимир Владимирович говорил о внесении изменений в Конституцию, а также о том, что в минувшем году Кабмину удалось выполнить далеко не все. На западе посчитали, что недовольство главы Кремля и послужило поводом для ухода чиновников со своих постов."Этот шаг был сделан, чтобы Путин мог осуществить радикальные конституционные изменения, о которых он говорил в своем ежегодном обращении", – высказались сотрудники CNBC.Напомним, ранее появилась информация об правительства России в отставку в полном составе. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев после послания президента Владимира Путина Федеральному собранию. Сообщается, что глава государства поблагодарил членов правительства за совместную работу. "Хотя не все получилось", – приводит РИА Новости слова президента.Медведев объявляет об отставке правительства. Видео: RT— МБХ Медиа (@MBKhMedia)