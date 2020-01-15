Туристам, которые приедут в Турцию в отели среднего сегмента, придется гораздо дольше ждать заселения в связи с тем, что теперь сотрудники должны будут вручную вбивать в компьютер паспортные данные гостей. Связано это с законом, согласно которому запрещается делать ксерокопии паспортов.

Туристам, которые приедут в Турцию в отели среднего сегмента, придется гораздо дольше ждать заселения в связи с тем, что теперь сотрудники должны будут вручную вбивать в компьютер паспортные данные гостей.Связано это с законом о защите персональных данных, согласно которому запрещается делать ксерокопии паспортов туристов, а также запрашивать номера банковских карт, биометрические данные и номера мобильных телефонов.Он был принят в Турции после того, как участились случаи мошенничества с персональными данными людей, еще в 2016 году, но по сути не соблюдался.Теперь же отелям за это грозят большие штрафы.При этом отели по-прежнему обязаны предоставлять в полицию имя, фамилию и номер паспорта своего клиента, а также указывать сроки его пребывания.Представители туристического бизнеса Турции выступают против подобных мер, поскольку это значительно увеличит время оформления постояльцев – прежде всего, в отелях среднего уровня.Туда в сезон обычно одновременно привозят большие группы туристов, а на стойке регистрации работают всего один-два сотрудника.Так что ждать, пока они лично вобьют в компьютер все данные туриста с паспорта и ваучера, придется долго.Не сильно коснется это лишь постояльцев отелей класса "люкс" – они в основном пользуются персональным трансфером, а на стойках регистрации там работает много сотрудников.Как сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР), по этому закону отели могут взять согласие клиента на обработку персональных данных (в том числе на снятие ксерокопии паспорта), но и в этом случае гостю придется подписывать специальное разрешение, на оформление и распечатку которого все равно потребуется какое-то время.