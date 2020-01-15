Во время выступления на первом пленарном заседании весенней сессии Госдумы лидер ЛДПР Владимир Жириновский пожаловался на слишком длинный гимн России, который, по его мнению, тяжело исполнять женщинам и детям.

Во время выступления на первом пленарном заседании весенней сессии Госдумы лидер ЛДПР Владимир Жириновский пожаловался на слишком длинный гимн России, который, по его мнению, тяжело исполнять женщинам и детям, передает РИА Новости."Вот гимн мы исполняли​​​. Я настаиваю, еще раз прошу комитет по госстроительству и законодательству под руководством Крашенинникова: давайте поправим гимн. Три куплета есть, а припев сделать четвертым куплетом. Все, четыре куплета, потому что когда три куплета и три припева — это долгое исполнение гимна, это пожилым людям тяжело, женщинам, детям", — заявил Жириновский.