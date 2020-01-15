При задержании он во всём признался, правда телефон к тому моменту уже продал

В Муроме 33-летний местный житель подозревается в грабеже. По информации УМВД России по Владимирской области, подозреваемый похитил у таксиста телефон.Это произошло осенью прошлого года. По словам потерпевшего таксиста, приехав к пункту назначения, вместо оплаты поездки, пассажир схватил его телефон стоимостью 10 тысяч рублей и убежал.Полиция задержала обвиняемого спустя пару дней. Он во всём признался, правда телефон к тому моменту уже продал. Уголовное дело направлено в суд.