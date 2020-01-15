Безналичные операции происходили в десять раз чаще, чем снятие наличных с карт

За 9 месяцев 2019 года жители Владимирской области оплатили картами товары и услуги на 110,9 млрд рублей, что на 37% больше, чем в прошлом году, сообщает Отделение Владимир Банка России.Безналичные операции происходили в десять раз чаще, чем снятие наличных с карт – 165,9 млн операций. Всего же жители региона совершили 208,2 млн операций на 374,3 млрд рублей с использованием выпущенных в регионе карт.Также растёт количество операций с помощью мобильного телефона и интернета. Жители Владимирской области совершили 24,7 млн переводов денежных средств на сумму 120,1 млрд рублей.