Американский актер Стэн Кирш скончался в своем доме в Лос-Анджелесе в возрасте 51 года. По предварительным данным, он умер 11 января, сообщает Причина смерти артиста неизвестна. ..

Американский актер Стэн Кирш скончался в своем доме в Лос-Анджелесе в возрасте 51 года. По предварительным данным, он умер 11 января, сообщаетПричина смерти артиста неизвестна. Правоохранители не исключают, что он покончил с собой, поскольку труп нашли в ванной.Россиянам Стэн Кирш знаком по роли в культовом сериале "Друзья", где он сыграл Итана. За свою карьеру актер снялся более чем в 20 фильмах и сериалах. Среди них есть и знаменитые картины, такие как "Горец", "Главный госпиталь" и "Месть мертвецов".