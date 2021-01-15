Грант в 2 млн рублей достался проекту "Занятость МАМ".

Фонд президентских грантов подвел итоги первого конкурса 2021 года. В сумме его победители получат порядка 4 млрд рублей. Среди победителей – 27 проектов из Владимирской области.Грант в 2 млн рублей достался проекту "Занятость МАМ". Он направлен на возвращение в активную трудовую деятельность женщин, попавших в сложную жизненную ситуацию, лишившихся работы и воспитывающих несовершеннолетних детей. Партнером в реализации проекта является Департамент труда и занятости населения.Баготворительный фонд «Шередарь» получит почти 1,2 млн рублей на реализацию проекта Проект «Ресурсы для здоровья». Организаторы планируют организовать цикл восстанавливающих выходных в реабилитационном центре в Петушинском районе для медперсонала Российской детской клинической больницы и их семей.Среди победителей также Молодежный форум «Natura abhorret vacuum» (природа не терпит пустоты). Он получит президентский грант в размере 886,5 тыс. рублей. Проект направлен на обогащение знаний через общение и знакомство с многообразием национальных традиций и обычаев русской культуры. Проводится с 2016 года Отделом по делам молодежи Александровской епархии совместно с Приходом Свято-Покровского храма села Лыково Юрьев-Польского района. За четыре года в нем приняли участие около тысячи человек.Добавим, что второй в этом году конкурс Фонда президентских грантов стартует 1 февраля.С полным списком победителей конкурса президентских грантов можно ознакомиться .