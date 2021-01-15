Личный приём вводится для выдачи направлений на работу, либо для оказания государственных услуг.

С 18 января Центры занятости населения 33 региона вводят комбинированную схему работы с населением. Личный приём граждан вводится для выдачи направлений на работу, либо для оказания государственных услуг, требующих личного посещения учреждения по месту жительства.Вместе с тем, приём заявлений граждан для постановки на учёт в целях поиска подходящей работы или получения статуса безработного продолжится в дистанционном формате, посредством сервисов общероссийского портала «Работа в России» (trudvsem.ru). Дистанционное взаимодействие с клиентами службы занятости внедрено для уменьшения риска заражения коронавирусной инфекцией.В Департаменте труда и занятости населения отмечают: личное посещение Центров занятости населения гражданами и работодателями допускается в установленные органом службы занятости дату и время, либо по предварительной записи. Контактная информация и телефоны «горячих линий» размещены на официальном сайте vladzan.ru в разделе «Контакты ЦЗН».