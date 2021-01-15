Владимирская область получила более 372 млн рублей на предоставление федеральных денежных выплат на детей.

Владимирская область получила более 372 млн рублей на предоставление федеральных денежных выплат на детей. В течение двух дней они будут переведены на счета более 49 тысяч получателей.Эти средства предназначены для осуществления следующих выплат:– ежемесячной денежной выплаты на ребёнка в возрасте от трёх до семи лет – 204,2 млн рублей;– ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего ребёнка и (или) последующих детей до достижения возраста трёх лет – 73,3 млн рублей;– ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребёнка – 94,6 млн рублей.В ближайшее время ожидается финансирование из федерального бюджета на выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребёнком до 1,5 лет, единовременного пособия при рождении, компенсации на оплату ЖКУ инвалидам, гражданам, пострадавшим от радиационного воздействия и других мер социальной поддержки.