В регионе готовятся к массовой вакцинации населения.

Новая партия вакцины от коронавируса «Спутник V» объёмом 28 тысяч доз поступит в Костромскую область до конца февраля. Об этом рассказали в пресс-службе губернатора региона.Массовая вакцинация населения будет проводиться в 12 медучреждениях, среди которых городская и две окружные больницы в Костроме, поликлиники в Буе, Волгореченске, Вохме, Галиче, Мантурово, Нерехте, Нее, Солигаличе и Шарье. Все они обеспечены оборудованием для хранения препарата.На первом этапе прививать будут медиков и соцработников, пенсионеров старше 65 лет с хроническими заболеваниями, работников торговли, общепита и транспорта.Добавим, что ранее Костромская область уже получила 2342 дозы вакцины.