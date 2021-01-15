Утром 19 января прихожанам начнут раздавать святую воду.

В ночь с 18 на 19 января в областном центре крещенские богослужения состоятся в семи храмах, Успенском соборе, Богородице-Рождествеском и Боголюбовском монастырях.С 7 утра 18 января в Успенском соборе Владимира начнётся освящение воды, 19 января освящение проведут с 9:00. Праздничная литургия состоится ровно в полночь с 18 на 19 января.Утром 19 января во всех храмах начнут раздавать святую воду. При этом прихожане должны соблюдать социальную дистанцию и масочный режим.Церковные службы пройдут в Михаило-Архангельском храме на Студёной Горе, а также в Николо-Галейском, Князь-Владимирском, Спасо-Преображенском, Свято-Георгиевском, Михаило-Архангельском и Троицком.Напомним, что в областном центре для желающих окунуться в прорубь оборудуют всего две купели - на Семязинском пруду и на озере Глубокое. В целом по области будет открыто 40 мест для крещенских купаний.