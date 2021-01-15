Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин посетил в пятницу Гайдаровский форум. Экономист высказался о ситуации с коронавирусом в стране.

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин посетил в пятницу Гайдаровский форум. Экономист высказался о ситуации с коронавирусом в стране.По мнению эксперта, 2021 год не будет легче предыдущего. Третья волна пандемии уже обрушилась на европейские страны и скоро придет в Россию. Кудрин допустил, что новая вспышка будет не слабее второй, а, может, и сильнее. "Расслабиться не удастся, благоприятного режима не будет", – подчеркнул он.Глава Счетной палаты сообщил, что российские власти продлили действующие меры поддержки экономики. Скорее всего, в этом году им придется сделать дополнительные шаги в борьбе с кризисом. "Это будет сложный год", – приводит слова Кудрина РИА Новости.При этом, отметил экономист, правительство должно помнить и о давних проблемах. Кудрин напомнил, что в России сохраняется большое число бедных. В прошлом году их количество выросло из-за пандемии. В этой связи необходимы структурные реформы в области социальной сферы.Напомним, общее число заразившихся COVID-19 в стране сегодня составляет 3,5 миллиона. . Полностью выздоровели и покинули больницы 2,9 миллиона граждан. Жертвами коронавируса нового типа стали 64 тысячи человек.