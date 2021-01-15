Победитель конкурса Лидеры России 2018-2019 годов Евгений Григорьев назначен временно исполняющим обязанности главы Якутска. В числе его приоритетов – строительство жилья.

Победитель конкурса "Лидеры России" 2018-2019 годов Евгений Григорьев назначен временно исполняющим обязанности главы Якутска. В числе его приоритетов – строительство жилья.Евгений Григорьев родился в октябре 1985 года в якутском селе Диринг. Он окончил Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина и Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.Григорьев работал гендиректором ООО МСЗ "Агентство по развитию территорий" Якутска, занимался поддержкой общественных инициатив. В 2019 году получил должность замглавы Якутска по развитию территорий, также курировал вопросы дорог, строительства и переселения из ветхого жилья.14 января Григорьев назначен временно исполняющим обязанности главы Якутии. Одной из приоритетных задач для него станет строительство жилья. В наступившем году в городе планируется ввести около 240 тысяч квадратных метров, из них 85 тысяч – индивидуальное жилье.Планы у нового главы масштабные. Он напомнил, что к 100-летию республики нужно преобразить городской центр и привести в порядок окраины. Также Григорьев намерен поддерживать темпы ввода в эксплуатацию социальных объектов. Кроме того, к 2022 году должна преобразиться и территория "Парка Победы", где появится площадь и пространства для занятий спортом."Основной наш приоритет на 2021 год – это планы "Трехлетия благоустройства и озеленения в городе Якутске", объявленного Сарданой Авксентьевой. В рамках программы в течение всего года мы планируется проводить благоустройство дворовых территорий столицы на основе единого архитектурного-художественного дизайна с обустройством спортивных, игровых объектов благоустройства, фасадными работами, наружным освещением, парковками", – рассказал Григорьев.Новый и.о. главы Якутска победил на конкурсе "Лидеры России" со второй попытки. По его признанию, два года участия в проекте дали ему новые знания и навыки.Ппобеда в конкурсе дало ему понимание, что он обладает необходимыми управленцу качествами. "То, что это понимание подтвердилось мнением независимых экспертов проекта "Лидеры России" многое для меня значит. Во-вторых, я познакомился с замечательными и очень интересными людьми, организаторами и наставникам, участниками и победителями конкурса, с которыми мы и сегодня поддерживаем общение и связь", – рассказал победитель.Григорьев стал четвертым "Лидером России", занявшим пост главы города. Ранее мэрами стали Тимур Закирзянов (город Урая, ХМАО), Юрий Шалабаев (Нижний Новгород), Ильмир Газизов (город Учалы, Башкирия).Конкурс "Лидеры России" – реализуется автономной некоммерческой организацией "Россия – страна возможностей". За три сезона высокие должности получили более 230 участников.