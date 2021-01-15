Белорусский президент Александр Лукашенко в пятницу провел встречу с председателем правления Нацбанка Павла Каллаура и помощником Валерием Бельским. Глава республики высказался о санкционном давлении.

Белорусский президент Александр Лукашенко в пятницу провел встречу с председателем правления Нацбанка Павла Каллаура и помощником Валерием Бельским. Глава республики высказался о санкционном давлении.Президент отметил, что Белоруссия не заслужила того, чтобы против нее вводили санкции. Александр Лукашенко призвал научиться противостоять давлению Запада. "Нас душили и будут душить", – подчеркнул глава государства.По словам лидера, в Евросоюзе "не дураки", они прекрасно понимают, что около трех тысяч предприятий "завязаны" на Белоруссии. В этой связи никто не хочет, чтобы в республике произошел обвал экономики, потому что это приведет к проблемам в самом ЕС.Лукашенко заявил, что свет клином на Европе не сошелся, необходимо развивать партнерские отношения с американским и азиатским рынками. "Денег сегодня в мире море. Их надо как-то связывать, все же это понимают", – приводит слова главы страны "Sputnik Беларусь".Напомним, в начале августа по Белоруссии прокатилась волна протестов. Сотни человек вышли на улицы с требованием провести повторные выборы. В ряде городов силовики жестко подавили демонстрации. Известно по меньшей мере о четырех погибших.Европейские лидеры, в том числе президент Франции Эмманюэль Макрон, осудили насилие в республике. В октябре ЕС ввел санкции в отношении 40 высокопоставленных чиновников в Белоруссии, причастных, по мнению сообщества, к фальсификации голосования и нарушению прав человека.