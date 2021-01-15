При сильном морозе и высокой влажности образуются плоские кристаллы льда. Именно по ним свет от ярких земных источников рассеивается по вертикали.

Муромляне столкнулись с редким для нашего края погодным явлением - световыми столбами, зависшими в воздухе. Земляки опубликовали свои фотографии в сообществе "Подслушано в Муроме" ВКонтакте. Кто-то ошибочно определил, что это северное сияние. Однако, на самом деле, эти вертикальные полосы света - вид солнечного гало, которое на днях жители области уже замечали в виде кольца света вокруг солнца.Световой столб - тоже оптический эффект. При сильном морозе и высокой влажности образуются плоские кристаллы льда. Именно по ним свет от ярких земных источников рассеивается по вертикали.