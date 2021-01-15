На Владимирскую область надвигается новая волна снегопада. По данным синоптиков, уже в ночь на 16-е января в 33 регионе ожидается сильный снег. В тревожном ведомстве предупреждают о возможных

На Владимирскую область надвигается новая волна снегопада. По данным синоптиков, уже в ночь на 16-е января в 33 регионе ожидается сильный снег. В тревожном ведомстве предупреждают о возможных происшествиях на дорогах, авариях в системе ЖКХ, падении снега с крыш зданий. Напомним, первая волна снегопада прошла в ночь на 14-е января, только за одни сутки во