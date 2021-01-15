В середине января в Казахстане завершились трехсторонние переговоры с участием премьер-министра республики Аскара Мамина, президентом компании Valmont Industries Стивеном Каневски и главой группы компаний Kusto Group Еркиным Татишевым. Результатом встречи в формате видеоконференции стало заключение соглашения об инвестициях в построение современной отрасли растениеводства в стране.

В середине января в Казахстане завершились трехсторонние переговоры с участием премьер-министра республики Аскара Мамина, президентом компании "Valmont Industries" Стивеном Каневски и главой группы компаний "Kusto Group" Еркиным Татишевым. Результатом встречи в формате видеоконференции стало заключение соглашения об инвестициях в построение современной отрасли растениеводства в стране.Благодаря сочетанию опыта Kusto Group, передовых американских технологий и поддержке государства планируется повысить производительность растениеводства и сократить затраты воды на ирригацию на 50-70%. В ближайшее время будет построена сеть демонстрационных ферм и завод, выпускающий современные системы орошения и управления урожайностью сельского хозяйства.Все эти технологии вместе с инновационными методиками ведения хозяйства будут предложены местным фермерам, которые смогут в короткий срок повысить эффективность своих производств в несколько раз."В 2018 году 67% потребления воды (в Казахстане) шло на ирригацию" – отмечает вице-президент и генеральный директор компании International Irrigation for Valley Джош Диксон. По его словам, рациональное использование ресурсов и применение современных технологий позволит Казахстану стать одним из основных производителей продуктов питания в Центральной Азии.Ирригация – это важный шаг на пути развития сельскохозяйственной индустрии в стране. В Казахстане можно возделывать до 80% от общего количества земель, но 81% из них – это пустыни и засушливые степи."Это партнерство позволит Казахстану раскрыть свой огромный сельскохозяйственный потенциал. Valley принесла с собой 75-летний опыт, который поможет нашим производителям создать устойчивые производства, создать новые рабочие места и помочь Казахстану стать поставщиком продовольствия для всего мира" – отмечает глава группы компаний "Kusto Group" Еркин Татишев.Помимо технологий и заводов на встрече стороны обсудили развитие сотрудничества и обмена опытом в области животноводства, селекции, семеноводства, капельного и дождевального орошения, а также аграрной науки и образования.Мощность казахстанского завода "Valley" составит 1 тыс. машин фронтального и кругового орошения в год. Они станут мощным подспорьем в строительстве новой, мощной сельскохозяйственной индустрии Казахстана, которая сейчас идет полным ходом.Годом ранее, в феврале 2020 года Kusto Group, американская компания Tyson foods и правительство республики заключили соглашение о строительстве мясокомбината, который после выхода на проектную мощность сможет перерабатывать до 2 тысяч голов крупного рогатого скота в день. Это, как и внедрение современных технологий орошения, является частью стратегического развития сельскохозяйственного потенциала страны.Kusto Group ориентирована не просто на создание отдельных предприятий, но на строительство полноценной, технологичной и современной аграрной индустрии в Казахстане, которая будет производить качественные продукты питания мирового уровня."ООН признала Казахстан одним из 5 наиболее перспективных производителей сельскохозяйственной продукции в мире и потенциально ведущим игроком в обеспечении региональной и международной продовольственной безопасности в ближайшие годы. Учитывая значительное возрастание важности вопроса продовольственной безопасности в контексте нынешних и потенциальных будущих пандемий, крайне важно ускорить наши усилия по реализации этого потенциала. Вот почему мы так высоко ценим ту роль, которую Valmont Industries готова играть в этом процессе, привнося сюда свой производственный потенциал, человеческий капитал и лучшие практики" – отметил Аскар Мамин.