Представители Демократической партии США своими последними действиями показывают, что способны на все, заявил политолог Ростислав Ищенко. По его мнению, Джо Байден может решиться на масштабную военную авантюру, чтобы консолидировать расколотое американское общество.

Представители Демократической партии США своими последними действиями показывают, что способны на все, заявил политолог Ростислав Ищенко. По его мнению, Джо Байден может решиться на масштабную военную авантюру, чтобы консолидировать расколотое американское общество.При непопулярном режиме война является одним из способов сплочения общества, отметил эксперт. Он напомнил, что на президентских выборах в США половина американцев проголосовали против Байдена.Для нового главы Белого дома выходом из внутреннего кризиса могут стать внешнеполитические авантюры, заявил Ищенко. По его словам, раньше США могли рассчитывать на победоносную войну с Китаем.Но сейчас элиты в Вашингтоне видят де-факто существование российско-китайского военного союза, заметил политолог. Байден и его команда понимают, что если Россия сразу не нанесет ядерный удар по США в случае нападения на Китай, то сохранив ядерные арсеналы и оставшись в неприкосновенности, она сразу оказывается в выигрышном положении, пояснил Ищенко."В этом отношении США вроде бы в тупике, – продолжает эксперт. – Но поскольку мы имеем дело с потерявшими адекватность старичками, мы не знаем, какое решение они примут: по большему счету, они способны на все".По словам Ищенко, демократы за последние пару месяцев совершили государственный переворот и фактически уничтожили прежнюю страну. "Их действия показывают, что они готовы к самым неадекватным шагам", – резюмировал политический аналитик.Инаугурация Джо Байдена пройдет 20 января. Опрошенные "Дни.ру" аналитики , что демократ попытается наладить российско-американские отношения. Эксперты прогнозируют усиление давления Вашингтона на Москву.