Предприниматели поддержали инициативу московского театра Геликон-опера по открытию пункта вакцинации. Глава группы компаний Bosco Михаил Куснирович предложил властям столицы открыть прививочный пункт в ГУМе на Красной площади. Сделать вакцину от COVID-19 теперь можно будет с живописным видом на Кремль.

Предприниматели поддержали инициативу московского театра "Геликон-опера" по открытию пункта вакцинации. Глава группы компаний Bosco Михаил Куснирович предложил властям столицы открыть прививочный пункт в ГУМе на Красной площади. Сделать вакцину от COVID-19 теперь можно будет с живописным видом на Кремль.Михаил Куснирович поддержал инициативу худрука "Геликон-оперы" Дмитрия Бертмана открыть пункт вакцинации в театре. "Это именно тот случай, когда искренне хочется сказать: "Браво!". Осознанно и решительно готов поддержать эту инициативу", – говорится в предпринимателя, опубликованном на сайте ГУМа.Куснирович отметил, что главный магазин страны посещают свыше 30 тысяч человек в день. Очень здорово, что появится возможность пройти вакцинацию прямо на Красной площади, уверен бизнесмен."Тем самым мы очень поможем нашим замечательным московским врачам и медработникам, <...>, получим возможность снизить риски и для всех посетителей ГУМа, и для членов семей наших коллег", – сказал глава Bosco.Он попросил считать свое обращение официальным предложением столичному Департаменту здравоохранения. "Буду рад, если оно окажется уместным и востребованным", – отметил Куснирович.Ранее московский "Геликон-опера" вслед за петербургским Михайловским театром о готовности разместить у себя мобильный пункт вакцинации от коронавирусной инфекции. "Я верю, что мир станет безопаснее для нас, и мы для мира", – сказал худрук Дмитрий Бертман.Вакцинация от COVID-19 в Москве стартовала 5 декабря. Работники здравоохранения, образования и органов соцзащиты получили возможность первыми сделать прививку.С 14 декабря вакцина стала доступна работникам офисов "Мои документы", предприятий торговли и сферы услуг. С 21 декабря – транспорта, промышленных предприятий, энергетики и СМИ. С 13 января – сотрудникам научных учреждений, сферы IT, операций с недвижимостью, туристического бизнеса.Пока прививку могут сделать только жители столицы старше 18 лет. Необходимо иметь московский полис ОМС и быть прикрепленным к городской поликлинике. Запись на вакцинацию доступна на сайте mos.ru.