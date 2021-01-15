Социальные сети переполнены гневными сообщениями. Жители не могут вовремя добраться до работы.

Социальные сети переполнены гневными сообщениями. Жители не могут вовремя добраться до работы.На остановках люди ждут автобус минимум по 20 минут. Жалобы поступают сразу на несколько автобусных маршрутов. Сложно добрать до работы из Доброго, Юрьевца и Загородного. На конечной остановке 7с люди могут ждать автобус почти час. И с такой проблемой они сталкиваются уже на протяжении недели.- Минут 5 ждем точно.- Чего 5? Да ты что... Не 5! А минут 20. Я уже в больницу успела сходить. Давненько нет. Что-то случилось в городе возможно...- Минут 25 уже ждем. Не первый раз такие проблемы. Обычно 7с можно ждать минут 50.- Зять вовремя на работу и с работы приехать не может. Вынужден вызывать такси и приезжать домой. У нас не только проблемы с городским транспортом, но и между городом.Как ситуацию прокомментировали в администрации Владимира, смотрите в итоговом выпуске в 21:05.