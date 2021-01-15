Сразу с нескольких ракурсов удалось запечатлеть необычное ДТП в Петроградском районе Санкт-Петербурга, передает . Записи с уличных камер запечатлели, как при пересечении перекрестка ..

Сразу с нескольких ракурсов удалось запечатлеть необычное ДТП в Петроградском районе Санкт-Петербурга, передает . Записи с уличных камер запечатлели, как при пересечении перекрестка автомобиль ушел в занос. Камера в зале сняла, как иномарка влетела в двери кафе. Примечательно, что посетители не сразу обратили внимание на произошедшее.