Об этом заявили в городской мэрии.

Коммунальщики Владимира продолжают борьбу со снегопадами, которые обрушились на город в ночь с 13 на 14 января. Работы по расчистке областной столицы организованы в круглосуточном режиме до полной ликвидации последствий метели.Ранее мы писали, что на борьбу со стихией мобилизовано 55 единиц техники и 83 дворника. Позднее три колонны комбинированных дорожных машин по 5-6 в каждой ещё раз прошлись по городским дорогам. Общая протяженность убираемой территории составляет 500 километров.Пешеходные тротуары, длинной 150 километров, чистят 11 тракторов. Дворникам досталось более 100 тысяч квадратных метров остановок, лестничных сходов и подходов к объектам «социалки».«Ситуация с уборкой снега напряженная, но она находится под контролем», - уточнил замдиректора «ЦУГД» Николай Дятлов.С учётом того, что прогноз погоды неутешительный, в ближайшие дни синоптики передают повторение снегопадов, уборка региональной столицы будет организована круглосуточно и без выходных.Добавим, что снежная буря утром 14 января спровоцировала во Владимире многокилометровые пробки и десятки ДТП.