Фигуранты нашли чужие банковские карты и решили распорядиться ими по своему усмотрению.

Следователями Отделения МВД России по Гороховецкому району завершено расследование двух уголовных дел в отношении местных жителей. Мужчины 40 и 53 лет обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ст. п. «г» ч. 3 ст.158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета)По версии предварительного следствия, в ноябре 2020 года один из фигурантов нашел банковскую карту недалеко от продуктового магазина. Обнаружив написанный с оборотной стороны карты пин-код, злоумышленник обналичил денежные средства в ближайшем банкомате и потратил их по своему усмотрению.При аналогичных обстоятельствах в декабре 2020 года другой фигурант, найдя банковскую карту, оснащенную технологией бесконтактной оплаты, расплатился ей в магазине за продукты питания и спиртное.После поступивших в дежурную часть сообщений, сотрудниками уголовного розыска был проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий, изучены смс-уведомления о совершении банковских операций, записи с камер видеонаблюдения и опрошены сотрудники магазинов.В результате грамотных действий оперативников подозреваемые и их местонахождение было установлено, вину свою они не отрицали и сознались в содеянном.Общий материальный ущерб, причиненный потерпевшим, составил около 3000 рублей и был полностью возмещен в ходе следствия.В настоящий момент материалы уголовных дел направлены в суд для рассмотрения по существу.