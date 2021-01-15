Первый президент Украины Леонид Кравчук предложил Москве и Киеву сесть за стол переговоров, чтобы обсудить вопрос принадлежности Крыма. Идею политика прокомментировали в Госдуме.

Первый президент Украины Леонид Кравчук предложил Москве и Киеву сесть за стол переговоров, чтобы обсудить вопрос принадлежности Крыма. Идею политика прокомментировали в Госдуме.Депутат Михаил Шеремет заявил, что никакого компромисса по полуострову быть не может. По его словам, Крым – это законная территория России, и Украине ничего не остается, как признать это. Улучшение отношений двух стран произодет после того, как Киев одобрит решение крымчан вернуться в 2014 году на историческую родину.Эксперт отметил, что присоединение полуострова к России прошло в соответствии с международным правом, и порекомендовал украинским властям оставить его в покое. Крым никогда не был для Украины близким регионом. "Киев всегда смотрел на полуостров с точки зрения обобрать и обворовать", – продолжил Шеремет.В разговоре с РИА Новости он пояснил, что Крым всегда был интересен Украине только в плане торговли землей. Депутат Госдумы добавил, что отношения двух стран наладятся, когда в Киеве к власти придут проукраинские политики, а не прозападные, как сейчас.Ранее Большая палата Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) сообщила, что Крым . Судьи отказались рассмотреть вопрос законности присоединения полуострова, несмотря на просьбу Украины.Напомним, Крым вошел в состав России в начале 2014 года после референдума, где большинство избирателей проголосовали за присоединение. Киев обвинил Москву в "вооруженной агрессии" и назвал полуостров "временно оккупированной территорией". В том же году Украина подала иски в ЕСПЧ.