Пострадала кровля, внутренняя отделка и имущество.

В Кольчугине ночью произошел пожар. Сообщение о загораниижилого дома на две семьи на улице Красноармейской, 60 поступило около трех часов.На место оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения, но, к сожалению, из-за позднего вызова пожарных, на момент их прибытия дом уже горел по всей площади.Как выяснилось, позже пожар обнаружил хозяин одной из квартир – мужчина 1972 г.р. Он проснулся от того, что почувствовал запах дыма. Затем обнаружил, что на кухне уже распространяется открытый огонь. Вместо того, чтобы сразу вызвать пожарную охрану, мужчина пытался потушить огонь самостоятельно. Потушить огонь ему не удалось, он получил ожоги.В результате пожара кровля дома пострадала полностью, одна из квартир сгорела полностью, вторая пострадала частично.Во второй квартире проживала женщина, в настоящее время она размещена у родственников.По предварительной версии пожар мог возникнуть из-за неисправной электропроводки.