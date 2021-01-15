Первоначально хозяин квартиры хотел самостоятельно потушить возгорание, но получил ожоги.

В 02:56 15 января. в МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре. В городе Кольчугино на улице Красноармейская полыхал жилой дом на две семьи. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказала руководитель пресс-службы ведомства Екатерина Мищенко.Из-за позднего вызова пожарных, на момент их прибытия дом уже горел по всей площади. Возгорание обнаружил хозяин одной из квартир – мужчина 1972 года рождения.«Он проснулся от едкого запаха дыма. Затем увидел, что горит кухня. Мужчина попытался потушить пламя самостоятельно, но ликвидировать возгорание ему не удалось. Вместо этого он получил ожоги», - уточнили в МЧС.В результате произошедшего полностью сгорела крыша дома и одна из квартир. Вторая пострадала частично.Во второй квартире проживала женщина. Сейчас она размещена у родственников.По предварительной информации, пожар мог возникнуть из-за неисправной электропроводки.К ликвидации ЧП привлекались 4 единицы техники и 9 спасателей МЧС.