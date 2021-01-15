Первоначально хозяин квартиры хотел самостоятельно потушить возгорание, но получил ожоги.
В 02:56 15 января. в МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре. В городе Кольчугино на улице Красноармейская полыхал жилой дом на две семьи. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказала руководитель пресс-службы ведомства Екатерина Мищенко.
Из-за позднего вызова пожарных, на момент их прибытия дом уже горел по всей площади. Возгорание обнаружил хозяин одной из квартир – мужчина 1972 года рождения.
«Он проснулся от едкого запаха дыма. Затем увидел, что горит кухня. Мужчина попытался потушить пламя самостоятельно, но ликвидировать возгорание ему не удалось. Вместо этого он получил ожоги», - уточнили в МЧС.
В результате произошедшего полностью сгорела крыша дома и одна из квартир. Вторая пострадала частично.
Во второй квартире проживала женщина. Сейчас она размещена у родственников.
По предварительной информации, пожар мог возникнуть из-за неисправной электропроводки.
К ликвидации ЧП привлекались 4 единицы техники и 9 спасателей МЧС.