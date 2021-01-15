В Кольчугино сгорел деревянный дом на две семьи. ЧП произошло на улице Красноармейская около 3-х ночи 15 января. Пожарных жильцы вызвали поздно, к моменту прибытия огнеборцев, дом горел уже по

В Кольчугино сгорел деревянный дом на две семьи. ЧП произошло на улице Красноармейская около 3-х ночи 15 января. Пожарных жильцы вызвали поздно, к моменту прибытия огнеборцев, дом горел уже по всей площади. В МЧС сообщают, что хозяин одной из квартир проснулся из-за запаха дыма, на кухне увидел открытое пламя и принялся тушить его сам. Пожарную