Несмотря на усилия врачей, не удалось спасти трёх пациентов с диагнозом COVID-19.

Как сообщает пресс-служба правительства Костромской области, за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 78 новых случаев заражения Covid-19. Вылечились от недуга – 205 пациентов.Несмотря на усилия врачей, не удалось спасти трёх пациентов с диагнозом COVID-19.Согласно статистике, положительный тест на коронавирус пришёл 30 костромичам. Девять заболевших выявлено в Шарьинском районе, восемь - в Макарьевском, семь - в Галиче. Также ковид диагностирован у 6 жителей Буя, четырех - Волгореченска и трех пациентов из Вохомского района. По два инфицированных прибавилось в Кадые, Судиславском, Красносельском и Нерехтском районах. По одному - в Мантурово, Кологривском и Сусанинском районах.С начала пандемии в Костромской области Covid-19 подхватили 16 093 жителя. Врачам удалось поставить на ноги 12 874 пациента. В стационарах лежит 614 человек, из них 284 с диагнозом коронавирус. На дому лечится 2678 заболевших.