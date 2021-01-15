Более 20 наименований полезной и вкусной морской рыбы. В Коврове начинает работу выставка камчатских деликатесов.

Более 20 наименований полезной и вкусной морской рыбы. В Коврове начинает работу выставка камчатских деликатесов.Еще недавно дикий, в народе - королевский, лосось рассекал тихоокеанские волны. Теперь это настоящее украшение стола. Знаменитая чавыча приготовлена по особой рецептуре - копчение на ольховой щепе, без искусственного дыма.Константин Иваницкий, представитель компании:Она у нас представлена в двух видах – слабосоленая и холодного копчения, отличие дикой рыбы от искусственной, то, что она находится в свободном плавании и напитывается очень полезными и богатыми элементами и витаминами.Также в ассортименте — икра чавычи, камчатский краб, белорыбица, омуль, зубатка, марлин, тунец. Качество рыбной продукции Камчатского края здесь знают давно.- Как Вам продукция? - Во! Особенно икра, чавыча. Дальше.. семга бесподобная.- Почему сюда люди приходят? - А потому что здесь все свежее и хорошее. Это уже не первый раз сюда приходим, постоянно только здесь покупаем.Приобрести рыбные деликатесы можно на выставке Рыба Камчатского края, которая будет работать в Коврове с 15 по 17 января в ДК Родина. Улица Волго-Донская, 1-А.