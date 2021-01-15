Ветеранам органов внутренних дел вручены заслуженные награды.

В ОМВД России по Петушинскому району состоялось собрание ветеранского актива. Встреча прошла с соблюдением необходимых мер безопасности.В рамках мероприятия члены Совета ветеранов ОВД и ВВ обсудили итоги работы за прошлый год, а также мероприятия, которые могут быть проведены в наступившем году.В рамках мероприятия были вручены заслуженные награды.Высшую награду Российского Совета ветеранов ОВД и ВВ – орден "За заслуги" и удостоверение к нему за подписью председателя Российского Совета ветеранов генерал-полковника внутренней службы Ивана Шилова - вручена майору милиции в запасе Сергею Гусарову.Памятным офицерским кортиком в знак всеобщего признания и заслуженного уважения наградили подполковника милиции в запасе Владимира Пелевина.Ветераны, отдавшие службе в органах внутренних дел более двадцати лет, являют собой пример служения Отечеству.Майор милиции в отставке Сергей Александрович Гусаров начинал службу в 1980 году в должности милиционера Отдела охраны. В дальнейшем занимал должности от оперуполномоченного ОУР до начальника инспекции по делам несовершеннолетних Петушинского РОВД. После выхода на пенсию Сергей Александрович не остается в стороне от органов правопорядка и принялся реализовывать планы, которые ставит перед собой ветеранская организация МВД.На протяжении 25 лет почетный ветеран ОВД и ВВ Владимирской области участвует в организации всех культурно-массовых мероприятий Петушинского ОМВД. Сергей Александрович неоднократно становился победителем смотра-конкурса самодеятельного музыкального творчества МВД России «Щит и Лира» среди сотрудников органов внутренних дел и членов их семей. В декабре 2016 года ветеран возглавил совет ветеранов Петушинского ОМВД. Под его руководством ветераны ОМВД активно занимаются организацией поисковой работы, патриотическим воспитанием молодежи.Безупречную репутацию и исключительное доверие среди ветеранов ОВД и действующих сотрудников полиции заслужил Владимир Николаевич Пелевин.Достойный путь он прошел от простого следователя доначальника Петушинского ОВД. После выхода в отставку, на протяжении 23 лет Владимир Пелевин безукоризненно стоит на страже законных интересов граждан, занимаясь юридической практикой. Свой богатый служебный опыт Владимир Николаевич передает молодым сотрудникам, постоянно взаимодействуя с подразделениями следствия и дознания.В заключение встречи ветеран Великой Отечественной войны полковник милиции в запасе Анатолий Васильевич Гаврилов вручил сотрудникам и ветеранам ОВД книги, автором которых он является, а также передал в дар музею написанную им картину.Заместитель начальника ОМВД подполковник внутренней службы Андрей Левит поздравил ветеранов с заслуженными наградами и пожелал крепкого здоровья, сил и отличного настроения.