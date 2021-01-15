Однако с августа 2020 года местный житель перестал получать бесплатные лекарства и был вынужден приобрести их за свой счёт.

Собинская межрайонная прокуратура проверила по обращение мужчины, который потребовал возмещения затрат на покупку лекарств, отпускаемых по рецептам врача бесплатно.Как уточнили в пресс-службе надзорного ведомства, выяснилось, что инвалиду III группы поставлен диагноз, согласно которому он должен принимать определённый препарат. При этом обеспечить пациента медикаментами должно государство.Однако с августа 2020 года местный житель перестал получать бесплатные лекарства и был вынужден приобрести их за свой счёт. На препарат он потратил более 140 тысяч рублей.В итоге прокуроры вышли с иском в суд. Дело рассматривается в суде города Собинка.