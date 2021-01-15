Телеканал Вести выпустил репортаж о подготовке аспиранта МГУ Азата Мифтахова к погромам. Подрывнику-самоучке грозит до шести лет колонии.

Телеканал "Вести" выпустил репортаж о подготовке аспиранта МГУ Азата Мифтахова к погромам. Подрывнику-самоучке грозит до шести лет колонии.Мифтахов увлекался математикой и подавал большие надежды, а на скамье подсудимых оказался после испытаний самодельной взрывчатки "Киса", говорится в репортаже. "Перекись ацетона для Мифтахова, как выяснили силовики, была разминкой. Он готовился к большим погромам", – сообщил федеральный телеканал.Журналисты "Вестей" показали снимки из материалов уголовного дела. На них видны ножи, компоненты для изготовления взрывчатки, бронежилеты, GPS-навигаторы и рации. В комплексе подрывника-самоучки оказалась и экстремистская литература.Именно GPS-навигатор позволил полиции выйти на Мифтахова. В памяти одного из устройств правоохранители нашли координаты леса под Балашихой. Там они обнаружили еще одно самодельное взрывное устройство.Также "Вести" показали видео с камер наблюдения на кухне общежития Московского университета. На них молодой человек разбирает самодельное взрывное устройство и прячет оставки СВУ за газовой плитой.Мифтахова задержали зимой 2019 года по подозрению в изготовлении взрывчатки. Однако аспиранту вменили только хулигантство группой лиц по предварительному сговору (ч.2 ст.213 УК РФ).На допросе он признался, что экспериментировал со взрывными веществами. Одно из них Мифтахов испытал в парке. Аспирант утверждает, что не планировал начинять СВУ поражающими элементами.Головинский суд Москвы огласит приговор 18 января. Аспиранту-подрывнику грозит до шести лет колонии общего режима.