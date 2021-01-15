По расчётам чиновников, объём налоговых льгот составит около 56 млн рублей. Мера поддержки будет доступна налогоплательщикам, чей доход от указанных видов деятельности составляет не менее 70% от общего.

Губернатор Владимир Сипягин внёс на рассмотрение Законодательного Собрания региона проект закона о поддержке заведений общепита и детских развлекательных центров, пострадавших в период пандемии. Как сообщает пресс-служба главы региона предлагается снизить налоги предпринимателей в сфере общественного питания, детские развлекательные центры, предприятия малого бизнеса и ИП, которые работают по патенту или находятся на «упрощёнке».Для баров, кафе и ресторанов налоги хотят снизить с 6% до 1%, для детских развлекательных центров – с 4% до 1%. Это касается бизнесменов, работающих по упрощённой системе.«Для тех, кто выбрал в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, предлагается понизить ставки с 15% до 5% – по общественному питанию, с 10 % до 5 % – для детских развлекательных центров», - уточнили в Белом доме.По расчётам чиновников, объём налоговых льгот составит около 56 млн рублей. Мера поддержки будет доступна налогоплательщикам, чей доход от указанных видов деятельности составляет не менее 70% от общего.Сразу на 75% предложено снизить размер годового дохода, по которому высчитывается налог по патентной системе.Общая сумма налоговых льгот для бизнеса, работающего по патенту в 2021 году будет равняться примерно 1,3 млн рублей.