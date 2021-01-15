Местные жители призывают не бросать в морозы летающих "братьев".

В областных "Подслушано" владимирцы активно делятся фотографиями самодельных кормушек для птиц. Местные жители призывают не бросать в морозы летающих "братьев".Однако не холода, а голода больше всего боятся птицы. Сложнее всех приходится насекомоядным летунам (синице, поползню, лазоревке). Они весьма прожорливы, - рассказывает владимирский орнитолог Денис Дуденков. Оказывается, за день синица съедает столько, сколько весит сама. А насекомых сейчас добыть крайне сложно. Они зимуют в коре под мхом, и птице приходится тратить весь день на поиск еды. Ещё одна проблема - кухта или иначе иней на ветках деревьев. Все эти условия лишают птиц половины запасов кормов, которые им приготовила природа, - говорит специалист. Он призывает помочь крылатым.Денис Дуденков, завотделом природы ВСМЗ: «Синица активно ест семечки подсолнечника. Только они должны быть нежаренные. Синица активно ест свиное сало - очень калорийный, питательный продукт. Синица может даже заинтересоваться трубчатыми костями. Вот сейчас новогодние праздники прошли. У нас с вами на столе был студень, наверняка остались кости, если ещё остались. И их можно тоже помещать в кормушку. Другие птицы, такие как чечетки, щеглы, они едят семена сорных трав. Я думаю, не каждый владимирец будет заготавливать семена конского щавеля, репейника, полыни, но в принципе это сделать можно поздней осенью. На пустырях, на залежных землях срезать просто пучки этих сорных растений и воткнуть их в снег».Любовь Истратова