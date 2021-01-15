Биржа труда возвращается к личному приёму граждан. Правда, пока не в полном объёме. С 18-го января Центры занятости Владимирской области переходят на комбинированную схему работы. Это значит,

Биржа труда возвращается к личному приёму граждан. Правда, пока не в полном объёме. С 18-го января Центры занятости Владимирской области переходят на комбинированную схему работы. Это значит, что личный приём на бирже будет вводиться только для выдачи направлений на работу, либо для оказания госуслуг, которые требуют личного присутствия человека. В дистанционном режиме продолжится приём заявлений