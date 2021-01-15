Нашу область на соревнованиях представляли воспитанники СШОР №4 по легкой атлетике Владимира.

В Смоленске состоялись Чемпионат и первенство ЦФО по легкой атлетике в помещении среди молодежи до 23 лет, юниоров и юниорок до 20 лет, юношей и девушек до 18 лет. Владимирскую область на соревнованиях представляли воспитанники СШОР №4 по легкой атлетике Владимира.Золотые медали завоевали:• Якубович Д. (Ю18) - бег 60 м-7.06, прыжок в длину-6.68 (тренер Головешкин В.В., Калачева Е.А.);• Шуйский И.(Ю20) - тройной прыжок-14.97 (тренер Головешкин В.В., Метлина Н.А.);• Тарасова В. (Д18) - бег 400 м (тренер Волгин А.В., Волгина Н.А., Коробова П.А., Саков А.П.);• Захарова В. (Д20) - прыжок в высоту (тренер Морочко М.А., Терешина Е.В.).Серебро завоевали:• Ковалев М. (Ю18) – бег 800 м-1:57.97, бег 1500 м-4:08.36 (тренер Волгин А.В., Волгина Н.А., Коробова П.А., Саков А.П.);• Тарасова В. (Д18) - бег 200 м-25.11 (тренер Волгин А.В., Волгина Н.А., Коробова П.А., Саков А.П.);• Бабаниджи С. (Ю20) - бег 60 м -7.10 (тренер Кравцова К.О., Бурлаков О.П.).Бронзовую медаль завоевал Байков С. (Ю23) - бег 60 м-7.05 (тренер Кравцова К.О., Бурлаков О.П.).Обладателями бронзовых медалей также стали: Куралев Р. (Ю18) - бег 60 м с/б-8.61 (ЦСКА-Владимир, тренер Судаков К.А.) и Корнилова А. (Д20) - бег 2000 м с/пр-7:52.52 (Ковров С.Ш., тренер Баранов О.В.)По итогам Первенства владимирские спортсмены завоевали 10 медалей: 5 золотых, 4 серебряные и 1 бронзовую.