Об этом сегодня заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

Единый госэкзамен базового уровня по математике в этом году проводиться не будет, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.«Пока экзамены запланированы на конец мая», — сказал он на брифинге, отметив, что для девятиклассников также проведут контрольные работы по выбору по одному учебному предмету. По словам Кравцова, результаты этих контрольных работ повлияют на получение аттестата и допуск к итоговой аттестации. По срокам они также запланированы на май.В российских школах аттестаты в девятых классах выдадут на основе экзаменов по русскому языку и математике, сказал министр.Ранее Министерство просвещения и Рособрнадзор объявили о порядке проведения Единых государственных экзаменов и Государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов в 2021 году. В частности, в 2021 году ЕГЭ пройдёт с 31 мая по 2 июля. Сообщила .