Владимирский медик добивается получения стимулирующих выплат за работу в пандемию. Во Фрунзенском райсуде продолжается рассмотрение иска Ирины Варламовой к бывшему работодателю. Речь о

Владимирский медик добивается получения стимулирующих выплат за работу в пандемию. Во Фрунзенском райсуде продолжается рассмотрение иска Ирины Варламовой к бывшему работодателю. Речь о городской больнице № 4 на Каманина. Медик не получила надбавки за 2 месяца работы в условия распространения коронавируса. Теперь требует выплатить, как она считает, положенные ей почти 40 тысяч рублей. Также просит