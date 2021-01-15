Суд взыскал с МУП «Владимирводоканал» возмещение причиненного в результате дорожно-транспортного происшествия ущерба.

Суд взыскал с МУП «Владимирводоканал» возмещение причиненного в результате дорожно-транспортного происшествия ущерба.Жительница Владимира обратилась в Октябрьский районный суд с иском к«Центру управления городскими дорогами» и «Владимирводоканалу» о возмещении ущерба.Она указала, что в ноябре 2019 года на улице Егорова во Владимире при управлении принадлежащим ей автомобилем водитель на проезжей части наехал на яму, что спровоцировало ДТП, в результате чего автомобиль получил механические повреждения, стоимость по устранению которых составила 237 510 рублей.Суд пришел к выводу о том, что ответственность по возмещению должна быть возложена на «Владимирводоканал», поскольку искусственная неровность на проезжей части, в которую попал автомобиль, является дождеприемником, то есть элементом ливневой канализации, за содержание и обслуживание которой отвечает именно на это предприятие.Решением суда с «Владимирводоканала» взыскано возмещение причиненного ущерба в размере 31 783 руб. (согласно заключению проведенной при рассмотрении дела автотехнической экспертизы), а также взыскано возмещение расходов по оплате услуг экспертов, по оплате юридических услуг, по оформлению нотариальной доверенности, по оплате государственной пошлины в размере, пропорционально удовлетворенным требованиям.В требованиях к МКУ «Центр управления городскими дорогами» истцу отказано.