На скамье подсудимых окажется 29-летний водитель, который стал участником смертельного ДТП. Оно произошло в конце августа 2020-го года во Владимире на Суздальском проспекте. Как установила

На скамье подсудимых окажется 29-летний водитель, который стал участником смертельного ДТП. Оно произошло в конце августа 2020-го года во Владимире на Суздальском проспекте. Как установила прокуратура, обвиняемый водитель Шевроле Нивы при повороте налево не уступил дорогу встречному мотоциклисту. В итоге двухколёсный влетел в борт автомобиля. Сильный удар водитель мотоцикла не пережил, 32-летний мужчина скончался от