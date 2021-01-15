В 2021 году камерами дополнительно оборудуют входные группы всех муниципальных образовательных учреждений.

Во Владимире работают 2750 камер видеонаблюдения, задействованных в системе мониторинга безопасности.Только за 2020 год с использованием информации, полученной с камер видеонаблюдения, установлены около 90 виновников ДТП и нарушителей общественного порядка. Сотрудники администрации города дополнительно выявили 35 фактов совершения административных правонарушений.Также система помогает коммунальным службам оперативно реагировать на нештатные ситуации, в т.ч. сложившиеся в результате неблагоприятных погодных явлений. В частности, из-за вчерашнего снегопада появились многочисленные заторы на улицах, и камеры видеонаблюдения позволяли своевременно выявлять проблемные точки, направлять туда работников коммунальных служб.Работа по оснащению камерами видеонаблюдения во Владимире ведется с 2012 года. Значительная часть оборудования установлена в рамках реализации муниципальных программ правоохранительной направленности.В 2021 году за счет программных средств камерами дополнительно оборудуют входные группы всех муниципальных образовательных учреждений.Одним из основных объектов, который в этом году также будет оборудован средствами видеоконтроля, станет парк «Добросельский». Новые камеры здесь появятся уже в феврале. Летом их число будет увеличено в ходе работ по дальнейшему благоустройству парка.