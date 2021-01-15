На двух других городских водоемах - Заклязьминском и Гусинке купелей не будет из-за невозможности выполнение противоэпидемиологических мер.

Из-за коронавируса владимирские чиновники приняли решение ограничить количество мест для крещенских купаний до двух. Окунуться в прорубь можно будет в ночь 18-19 января с 22:00 до 03:00 в Семязинском пруду на улице Пригородной и на озере Глубокое в Загородном парке. Иордани оборудуют раздевалками с обогревом и ограждениями.Как отметили в пресс-службе мэрии, территории указанных водоёмов позволяют соблюсти требования Роспотребнадзора.«На двух других городских водоемах - Заклязьминском и Гусинке купелей не будет из-за невозможности выполнение противоэпидемиологических мер», - уточнили в горадминистрации.Добавим, что районным администрациям предписано проверить наличие аншлагов и запрещающих знаков. За безопасностью и недопущением массового выхода горожан на лёд проследит местная полиция.