С городских улиц вывезено 4200 кубометров снега.

Ранее мы сообщали, что снегоуборочная техника во Владимире переведена на круглосуточный режим работы без выходных. С городских улиц вывезено 4200 кубометров снега. Утром 15 января на уборку снега вышли 53 единицы техники и 74 дворника.Как сообщает мэрия областного центра, продолжается патрульная снегоочистка дорог и тротуаров, а также их обработка противогололёдными материалами. Дворники очищают от снега остановки общественного транспорта, лестничные сходы, пешеходные переходы, подходы к социальным объектам.По вопросам расчистки во Владимире снежных завалов можно звонить в «ЦУГД» по номеру: 47-90-94 (с 6.30 до 16.00) или на мобильный круглосуточный телефон: 8-960-721-49-49.